Coronavirus, Regione Liguria: «Le mascherine non possono essere acquistate da privati»

Genova. In merito al carico di DPI in arrivo dalla Sardegna Regione Liguria precisa quanto segue: «i DPI non possono essere acquistate da privati, il container rintracciato in Sardegna era destinato a soggetti privati liguri e quindi, come previsto dal dpcm del governo, è stato sequestrato dai Nas.

I dispositivi di protezione individuale dovevano rimanere sul territorio del sequestro. Tuttavia, grazie alla collaborazione tra istituzioni, Prefetture, NAS e Regioni Sardegna e Liguria, un quantitativo che, ripetiamo, non era del sistema sanitario ligure, è stato destinato alla Liguria».