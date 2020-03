Coronavirus, quarto morto in Liguria. Era stato in una “zona rossa”

Genova. Un uomo di 79 anni residente a Savona e ricoverato all’ospedale San Martino di Genova è morto questa mattina. Lo ha annunciato la direzione sanitaria della struttura.

L’anziano era stato inizialmente gestito dall’equipe del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale, ma presentando un quadro clinico molto complesso si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione.

Il paziente era transitato nell’”area rossa” del Veneto e, sottoposto a tampone, era risultato positivo al Coronavirus.

Al momento sono ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino quattro pazienti: si tratta di una donna di 73 anni di Castiglione d’Adda, ricoverata dal 24 febbraio e migliorata a seguito del ricovero, una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1 marzo e ora in buone condizioni, un uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dall’1 marzo in buone condizioni, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo in condizioni stabili.

I tre pazienti ricoverati presso il reparto di Rianimazione sono: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio.