Coronavirus, pazienti ricoverati in Liguria: sette al San Martino, due al Borea di Sanremo

Genova. Sono sette, in totale, i pazienti ricoverati all’ospedale policlinico San Martino di Genova per coronavirus. Quattro si trovano presso il reparto di Malattie infettive e, a parte un caso, lo loro condizioni di salute sono buone. Altri tre pazienti sono invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione in assistenza ventilatoria intensiva e risultano, rispetto a ieri, «stabili nella loro gravità». A renderlo noto è la direzione sanitaria del policlinico genovese.

Per Covid-19, inoltre, risultano ricoverate due persone al Borea di Sanremo: entrambi i pazienti sono in buone condizioni di salute e uno verrà dimesso oggi stesso.

Stanno bene anche i quattro pazienti ricoverati, rispettivamente, due presso l’ospedale di Albenga e altrettanti presso quello di Savona. In ottime condizioni generali di salute anche il paziente ricoverato a La Spezia.