Coronavirus, ordine dei Medici ai cittadini: «Indispensabile adeguarsi a misure prevenzione»

Imperia. L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Imperia in merito alla situazione Coronavirus, richiamando l’ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri (dello scorso 8 marzo), oltre che le varie Ordinanze della Regione Liguria, che impongono maggiori sacrifici alla popolazione, sia in termini economici che di relazioni sociali, ribadisce a tutta la popolazione l’indispensabile necessità di adeguarsi alle suddette misure con senso di responsabilità e di rispetto al fine di evitare danni gravissimi alla salute di tutti.

Purtroppo, il contagio sta avanzando ovunque in modo esponenziale, e ad oggi vigono ancora perplessità e superficialità da parte di alcune fasce della popolazione.

L’Ordine invita pertanto:

– a limitare ulteriormente le occasioni di incontro e di aggregazione, bar, ristoranti, palestre, musei, ma anche riunioni di club, sportive, etc, onde cercare di limitare la diffusione del contagio;

– gli anziani a rimanere il più possibile a casa;

– ad osservare le norme di igiene, ormai ben note a tutti;

– a limitare allo stretto indispensabile gli accessi presso ambulatori medici, ovvero in caso di sola richiesta di medicine richiederle al proprio medico di fiducia telefonicamente e quindi provvedere al ritiro senza sostare oltre il necessario nelle sale di attesa;

– a non recarsi in Pronto Soccorso per sintomatologia febbrile ma telefonare al 112 o al proprio Medico di famiglia;

– a non recarsi in Ospedale se non strettamente necessario;

– a non recarsi in Ospedale neanche per visite a parenti e amici se non strettamente necessario;

– a non recarsi presso strutture protette (RSA, etc.) per visite a parenti e amici se non strettamente necessario;

L’Ordine, apprezza l’operato dell’Assessorato alla Salute della Regione Liguria e degli Enti pubblici (comuni, protezione civile) per il costante monitoraggio della situazione e per i relativi provvedimenti in favore della popolazione.