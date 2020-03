Coronavirus, oltre 2mila tamponi effettuati in Liguria negli ultimi giorni

Genova. «Sono oltre 2mila i tamponi effettuati in Liguria negli ultimi giorni. E’ un numero molto elevato». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della conferenza stampa a Genova. Le persone risultate positive sono ad oggi 524.

«Stiamo predisponendo nuovi laboratori per dare fiato al nostro laboratorio del San Martino», ha aggiunto il governatore, che ha sottolineato: «Come la sanificazione e le mascherine, il tampone non è un oggetto placebo e non può essere la coperta di Linus. Il tampone è stato utilissimo nei casi molto piccoli, si parla del modello Veneto, o anche da noi in Liguria, quando ad Alassio abbiamo dovuto individuare le catene epidemiologiche, i contatti, ristringerli ed evitare che l’epidemia si espandesse in tempi molto rapidi. Siamo riusciti con questo sistema a contenerla tanto è vero che noi siamo con una curva più bassa di altre regione e siamo riusciti a spalmare il tempo del contagio, cosa che ci permette di avere più sale rianimazione a disposizione di chi ha bisogno».

Il modus operandi in Liguria è quello di fare il tampone solo alle persone sintomatiche. «Altrimenti dovremmo fare un tampone a tutti, ma i dati varrebbero per l’oggi e non per il domani», ha concluso Toti, per spiegare che un tampone negativo non esclude la possibilità di un contagio nei giorni successivi all’esame.