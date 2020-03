Ventimiglia. Nessun problema, al momento, per chi si reca in Francia o nel Principato di Monaco per lavoro o anche per fare una commissione. Lo rende noto Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii: «Le frontiere sono aperte e la dicitura ‘zona rossa’, con tutte le restrizioni che ne conseguono, vale soltanto per l’Italia».

Arrivano dunque le rassicurazioni ai circa 4mila frontalieri per fugare ogni dubbio sulla possibilità di recarsi in Francia.

Parodi sottolinea che «Qualsiasi restrizione, che dovesse essere applicata nel Principato di Monaco, dove lavora la maggioranza dei frontalieri, sarà comunicata con un avviso del governo».

Attualmente a Montecarlo – per quanto riguarda l’Italia – restano restrizioni soltanto per chi proviene da: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Piemonte (solo provincia di Asti).