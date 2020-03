la richiesta

Coronavirus, Michelucci: «Chiedo al presidente Toti la proroga del pagamento del bollo auto»

«Una proposta di buon senso che si unisce alle altre fatte in merito alle fasce di tariffazione agevolata per le utenze domestiche e al sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto»

