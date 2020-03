Coronavirus, l’aggiornamento di Toti: «Avanti con il potenziamento delle terapie intensive»

Genova. Nuovo aggiornamento stampa, questa sera, con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e con la sua vice e assessore alla Sanità Sonia Viale sull’andamento dei contagi per coronavirus. La buona notizia è data dal numero dei decessi, stabile a quei nove (due nell’Asl1 Imperiese). Crescono, tuttavia, il numero dei contagi: in totale 31.

Spiega il governatore: «Stiamo entrando nella piena fase due che libererà 70 posti letto per le terapie intensive, a fronte dei 29 pazienti in cura oggi. In fase tre dovremo arrivare a 100. Stiamo aggiungendo strutture per le dimissioni protette dall’ospedale, per le quarantene extra domicilio. Per il momento reggiamo la gestione con tutti i disagi del caso, con il fatto che tutte queste risorse sanitarie che si rendono necessarie vengono individuate comprimendo altri settori meno sensibili in questo momento. Per quanto riguarda il decreto di ieri, valido in tutta Italia, e la nostra ordinanza, che rimane efficace, ribadisco che spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, per fare la spesa e per ragioni sanitarie. Ho visto gente fare la corsa ai supermercati ieri sera, un atteggiamento del tutto ingiustificato».

La parola poi all’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale: «Al momento sappiamo che non c’è cura per quel che sta succedendo, salvo che la cura siamo noi. Seguiamo le raccomandazioni date, laviamoci le mani, usciamo di casa il meno possibile». Novità per quanto riguarda il contributo alle famiglie con i figli a casa per il blocco delle attività didattiche. La vicepresidente aggiunge: «Per evitare sovraffollamento dei Caf e code, verrà ritenuto valido ai fini della domanda l’Isee del nucleo familiare dell’anno scorso, relativo al periodo d’imposta 2017».

Tutti i dati aggiornati

Sono 132 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Positivi – 132 totali (+ 31 rispetto a ieri)

Di questi, 87 sono ospedalizzati suddivisi tra:

Asl 1 – 13

Asl 2 – 24

San Martino – 21

Evangelico – 7

Galliera – 8

ASL 4 – 1

Asl 5 – 13

A domicilio: 45

Sorveglianza attiva: totale 904 persone in Liguria (+ 287 rispetto a ieri). Di cui:

Asl 1 – 202

Asl 2 – 262

Asl 3 – 172

Asl 4 – 53

Asl 5 – 215

I decessi in Liguria sono 9. Di cui: Asl 1 – 2, Asl 2 – 4 (compreso il decesso nell’albergo di Laigueglia), Ospedale Policlinico San Martino 2, Evangelico – 1.