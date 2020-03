Coronavirus in Liguria, Toti «Aumenta capacità di fare tamponi»

Genova. Come di consueto, durante la conferenza stampa giornaliera della Regione Liguria sull’emergenza Coronavirus (CLICCA QUI per vederla) il governatore Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione.

Oltre ad aver snocciolato i numeri odierni, il vertice amministrativo regionale, tra le altre cose , ha detto: «Aumenta la nostra capacità di fare i tamponi e si conferma la minore rapidità del contagio, non sono cresciute in maniera significante le terapie intensive anche se siamo ad uno sforzo consistente – spiega Toti – Sono stati inferiori a quelli di ieri i decessi. Faremo più tamponi su operatori sanitari e ospiti delle case di riposo».

Il governatore parla dell’andamento dei contagi: «Siamo arrivati al plateau della curva che speriamo che si trasformi al più presto in discesa. Così respireranno di più i nostri ospedali, da tempo in difficoltà. Ci sono 27 ospiti sulla nave. C’è un nuovo protocollo medico per i medici di famiglia che devono andare in casa dei pazienti».