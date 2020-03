Emergenza Coronavirus a Sanremo, scattano i controlli della Municipale su chi fugge dalle zone infette

Genova. In relazione alle misure di prevenzione disposte dal Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in cui è stata fatta espressa raccomandazione agli anziani di rimanere nelle proprie abitazioni, il Comune di Sanremo, con l’organizzazione dell’Assessorato ai Servizi sociali guidato da Costanza Pireri, in collaborazione con gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti e la Protezione civile, ha istituito un numero di telefono dedicato agli anziani soli – 0184 580522 – affinché possano esser messi in atto interventi assistenziali atti a garantire l’approvvigionamento di farmacie/o generi di prima necessità.

Da domani la Polizia locale inizierà a controllare i cittadini provenienti dalle zone rosse e arancioni che per ordinanza regionale devono comunicare il proprio spostamento alle autorità locali e rimanere presso il proprio domicilio. Parallelamente, la

polizia locale avvierà anche un monitoraggio degli esercizi e attività commerciali al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate dal Dpcm entrato oggi in vigore. Si ricorda che in caso di violazione è prevista la sanzione della sospensione della licenza.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle12 e dalle15 alle18 gli anziani soli che vorranno usufruire di tale servizio comunale potranno telefonare, rilasciare le proprie generalità e indicare le proprie necessità, e saranno poi ricontattati dall’assistente sociale per l’organizzazione del servizio.

“Voglio ringraziare l’assessorato ai servizi sociali e tutti gli ordini le persone che collaboreranno all’iniziativa. E’ davvero importante in questa fase così complessa aiutare chi è più vulnerabile, come gli anziani soli a cui è stata fatta espressa raccomandazione di non uscire dalle proprie

abitazione”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.

Il primo cittadino rivolge poi un appello anche ai più giovani: “Invito tutti i ragazzi a non frequentare posti affollati a riflettere su un punto: anche se fortunatamente il covid-19 sembra non dare particolari problematiche sui più giovani, i ragazzi possono essere però un facile vettore del virus stesso e ritrasmetterlo a nonni, genitori o amici con patologie serie, diventando una minaccia. Per questo li invito a prendere con serietà questa emergenza sanitaria e a rispettare tutte le indicazioni comportamentali fornite”.