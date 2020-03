Ospedaletti. Anche la ‘Cittadina delle Rose’ paga a caro prezzo la psicosi coronavirus. L’hotel Petit Royal di corso Regina Margherita è stato costretto a chiudere le porte della struttura dal 15 marzo fino all’inizio di aprile per le centinaia di disdette ricevute negli ultimi giorni, da quando, cioè, è scattata l’emergenza Covid-19 in Italia.

Dall’estero i turisti, sconsigliati dai tour operator, stanno annullando viaggi già programmati in Italia. Un danno enorme per l’economia della Riviera Ligure, che vive prevalentemente di turismo. Quello del Petit Royal è solo uno dei tanti casi di alberghi costretti a chiudere per mancanza di ospiti.

Tra gli albergatori, inoltre, c’è anche la paura della “quarantena”, visto i casi di Alassio e Laigueglia: qui, la presenza di turisti lombardi in fuga dai centri in cui si è diffuso il virus cinese, ha portato a focolai sul territorio ligure per via di numerosi contagi. Gli hotel dove soggiornavano gli sfortunati ospiti sono stati chiusi e trasformati in una sorta di lebbrosario allo scopo di evitare ulteriori contagi.