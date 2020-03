Genova. «I numeri ci dicono che, come era previsto, il contagio continua a crescere nella nostra Regione. Il dato positivo è che le persone ricoverate crescono meno del solito, quindi la situazione è gestibile». Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, in diretta dal palazzo della Regione a Genova.

Analizzando i numeri, partendo dai 1693 positivi al coronavirus in Liguria da inizio contagio, Toti ha detto: «Sono aumentati anche i clinicamente guariti: 142 in tutto. Aumentano purtroppo anche i decessi, oggi il numero è importante: 41. In totale, da inizio emergenza, sono morte 212 persone. Questo è un numero che ci addolora».

I dati mostrano che «la curva di degenza sta lievemente flettendo – spiega il governatore -. Questo può essere letto come un segno positivo. I primi, primissimi segnali di un’inversione di tendenza che si concretizzerà nei giorni della settimana».

Due le novità di oggi: tra queste l’entrata in funzione del cosiddetto “ospedale galleggiante”: il traghetto Gnv Splendid ormeggiato alla banchina Colombo della Stazione marittima di Genova che ospiterà 25 pazienti che dovranno passare la convalescenza in quarantena. Oggi a bordo della nave sono saliti i primi malati.

C’è poi la notizia che oltre ai tamponi, la Regione sta lavorando per attuare test sierologici per riscontrare nuovi casi di contagio.

«Abbiamo ancora in gestione il caso della Costa Luminosa – ha concluso Toti – Stiamo cercando di vuotare la nave da tutti i suoi ospiti, con un gigantesco ponte automobilistico e aereo per trasbordare tutti le persone presenti sull’imbarcazione. Abbiamo ribadito ancora oggi la necessità che i malati di quella nave non possano essere accolti dai nostri ospedali, per non gravare sulla nostra sanità».