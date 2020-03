Coronavirus, dati Alisa-ministero: in Liguria 2262 persone positive, 236 in più di ieri

Genova. Sono 2262 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 236 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1152 sono gli ospedalizzati, di cui 154 in terapia intensiva, sono al domicilio 873 persone (123 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 237.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23, le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 280 (26 più di ieri).

I 1152 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 – 182 (21 in terapia intensiva)

• Asl2 – 163 (22 in terapia intensiva)

• San Martino – 265 (45 in terapia intensiva)

• Evangelico – 65 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 143 (16 in terapia intensiva)

• Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 12

• Asl3 Villa Scassi – 139 (18 in terapia intensiva)

• Asl4 – 63 (9 in terapia intensiva)

• Asl5 – 120 (15 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2272, così suddivise:

• Asl 1 – 631

• Asl 2 – 529

• Asl 3 – 325

• Asl 4 – 297

• Asl 5 – 490