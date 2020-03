Coronavirus, Asl1 Imperiese attiva canale Whatsapp per inviare informazioni alla cittadinanza

Imperia. L’Asl1 ha attivato un canale Whatsapp per inviare alla cittadinanza informazioni su notizie urgenti, eventi, campagne per la salute, novità, servizi sanitari in provincia di Imperia.

«Se desiderate ricevere in tempo reale queste news potete inserire tra i vostri contatti (rubrica) il numero +39 338 29 78 341 (si consiglia di memorizzare in rubrica e di registrare il numero sotto la voce “ASL 1 Imperiese) ed inviare un messaggio con il seguente testo: “Iscrivimi”.

Ogni numero di telefono resterà anonimo e sarà usato nel rispetto della legge sulla privacy (l’informativa è consultabile su www.asl1.liguria.it). Nessun utente potrà vedere i contatti altrui. In qualsiasi momento potrà cancellarsi dalla lista con il messaggio “Cancellami”» - spiega l’Asl1 Imperiese.

«Abbiamo un analogo canale anche su Telegram (chiamato Asl 1 Imperiese, al quale ci si iscrive e cancella autonomamente). Al momento, invece, questa newsletter via e mail è temporaneamente sospesa. Terminata la situazione di criticità di queste settimane riprenderemo il servizio con regolarità e nuovi contenuti. Grazie per la comprensione» – fa sapere l’Asl1 Imperiese.