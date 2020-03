Arrivi notturni nelle seconde case, controlli in corso della Polizia municipale a Diano Marina

Diano Marina. Non si fermano gli arrivi, soprattutto notturni, nella Città degli aranci da parte di proprietari delle seconde case che approfittano dell’oscurità per raggiungere il Golfo dianese in particolare da Piemonte e Lombardia.

Sono in corso verifiche da parte degli agenti del Comando diretto da Franco Mistretta. «Grazie all’utilizzo del drone -spiega Mistretta – abbiamo potuto appurare che c’erano interi quartieri assolutamente vuoti, ma stamattina abbiamo notato dei movimenti. La pattuglia sta eseguendo le opportune verifiche. Gli spostamenti nelle seconde case non sono contemplate come ammesse nel decreto, in ogni caso chi arriva deve rispettare le stesse regole dei dianesi e di tutti gli italiani, starsene in casa».