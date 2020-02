Scuole materne paritarie e nidi d’infanzia accreditati, crescono gli stanziamenti regionali

Genova. Ammontano a 787.000 euro i contributi erogati dalla Regione alle scuole materne paritarie e ai nidi d’infanzia accreditati in Liguria, per un totale di 246 strutture educative, frequentate da circa 10.500 bambini. I finanziamenti sono a valere sul 2019 e sono così suddivisi: 450.000 euro alle strutture presenti nel territorio dell’ex provincia di Genova, 151.000 euro a quelle della provincia di Savona, 104.000 euro a quelle della provincia della Spezia, 83.000 euro a quelle della provincia di Imperia.

«Le scuole materne paritarie e i nidi d’infanzia accreditati meritano di essere sostenuti perché svolgono un servizio pubblico e costituiscono una risorsa importante per la Liguria, essendo portatori di un patrimonio educativo, sociale e culturale che non va perduto. Per questo sin dall’inizio del mio mandato in Consiglio Regionale mi sono battuto con diverse iniziative affinché le forme di sostegno a queste realtà fossero congruamente finanziate», dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

«Le risorse messe in campo con la delibera di Giunta 47/2020, in aumento rispetto alla precedente annualità – prosegue Muzio – si inseriscono all’interno di uno stanziamento regionale complessivo di oltre 5 milioni di euro destinato ai nido e alle materne pubbliche e paritarie. L’obiettivo è dare una risposta efficace alle famiglie liguri».

«Questi finanziamenti, che vanno a sommarsi a quelli stanziati nei mesi scorsi per le borse di studio e i voucher – sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia – vengono incontro a una domanda reale presente sui territori e rispondono ai principi di libertà educativa e di sussidiarietà, che costituiscono due cardini della visione liberale che da sempre il movimento politico a cui appartengo promuove e cerca di attuare. Sono perciò orgoglioso di aver contribuito, in questi anni, a sostenere queste scuole, presentando già a dicembre 2015 una mozione la cui approvazione aveva consentito di aumentare le risorse destinate alle paritarie, invertendo la rotta rispetto agli anni precedenti», conclude Muzio.

I finanziamenti, Comune per Comune, in provincia di Imperia