Sanremo2020, Berrino: «Bene la dedica del presidente Toti ai lavoratori del ponte»

Sanremo. «Ha fatto bene il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a dedicare il 70° Festival di Sanremo ai lavoratori impegnati giorno a notte nella ricostruzione del ponte di Genova. E’ servito a dare loro visibilità e a ringraziarli per l’importante lavoro che stanno svolgendo, richiamando l’attenzione del Paese sul grande processo di ricostruzione in corso a Genova. Non si tratta affatto di una presa di posizione politica» – dichiara l’assessore regionale Gianni Berrino.

«Tutte le polemiche su questo intervento – ha concluso Berrino – sono solo pretestuose».