Safer internet day, alla scuola Biancheri di Ventimiglia alunni e docenti a lezione di sicurezza in rete

Ventimiglia. Martedì 11 febbraio, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si celebra il “Safer internet day”, la giornata mondiale per la sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione Europea.

A Ventimiglia, proprio martedì 11 febbraio con inizio alle 11 e 20, è stato organizzato dall’istituto comprensivo Biancheri per l’occasione un importante evento ufficiale rivolto ai docenti e agli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado che potranno, così, assistere ad una lezione particolare che ripercorrerà la storia di Internet ed il suo impatto sulle vite di ragazzi ed adulti.

Tramite un dialogo costruttivo ed interattivo con i presenti verranno soprattutto illustrate le regole chiave della “netiquette”, la corretta condotta di comportamento sul web utile a prevenire ed evitare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Alla presenza delle autorità interverrà, unica data in Liguria, come relatore il docente Andrea Cartotto, ideatore del Progetto Nazionale di Educazione Civica Digitale “Il Galateo di Mister Internet”, Coordinatore per la Liguria dell’Istituto Formazione Franchi – Ente specializzato nell’ambito delle Nuove Tecnologie – e tra i pochi membri del Registro Internazionale dei Formatori per la Didattica Innovativa I.E.T.,

L’evento gode della prestigiosa collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo e dei Patrocini del Comitato Unicef della Liguria e della Fondazione Franchi. Proprio per il Club per l’Unesco di Sanremo interverrà il presidente Ciro Esse, che oltre a portare il suo saluto istituzionale alla città di Ventimiglia e all’Istituto Comprensivo Biancheri illustrerà brevemente la mission dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la scienza e la cultura.