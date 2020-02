Sanremo. Metti una sera a Sanremo con Mika per un concerto in piazza Colombo sotto le stelle a pochi passi dall’Ariston, il tempio della musica per eccellenza. Un show che è stato la costola del travolgente «Mika-Revekation» che, solo 24 ore prima aveva ottenuto un successo inaspettato a Napoli.

Come all’ombra del Vesuvio anche nella città dei fiori e delle canzoni l’artista libanese ha regalato forti emozioni. «Siete pronti a ballare con me?», ha urlato al microfono davanti a una platea composta da giovani, adulti, ma soprattutto dai fan più interessati al suo mini concerto che ai duetti dell’Ariston.

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, è un professionista che non sa solo cantare, è un ballerino, è un vero artista, ma è anche un validissimo attore entrato nei cuori della gente ormai da anni. Coinvolgente e sicuro è stato il protagonista di un evento all’insegna della pace e dei colori.

Ogni canzone, infatti, era associata ad un colore. Lo aveva anticipato prima si salire sul palco: «Ogni tappa del mio sarà unica, sia per me che per il pubblico. Vorrei ripristinare un senso di intimità, una dimensione ormai molto rara». E così è stato. Lo spettacolo nella notte sanremese, con una temperatura che si è abbassata («fa più freddo qui che a Londra», ha detto il cantante), è stato di grande livello.

Con la memorabile «Relax» ha ballato e saltato, ma soprattutto è riuscito a trasportare il pubblico. Per chi ha scelto di trascorrere una serata fuori casa non è rimasto deluso. Domani sera si sposterà a PalaFiorio di Bari e sabato sarà a Reggio Calabria.