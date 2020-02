L’assessore regionale Scajola contro Toscani: «Chiedi scusa e vergognati»

Imperia. «Rispetto per le 43 vittime, per i loro familiari, per gli sfollati, per i genovesi tutti, per la Liguria! Toscani vergognati, chiedi scusa! #ANoInteressa». Con queste parole, l’assessore regionale Marco Scajola prende una posizione dura contro Oliviero Toscani, il fotografo noto per le sue campagne pubblicitarie Benetton, che in una nota trasmissione radiofonica, parlando delle polemiche scatenate dalla foto che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine al centro culturale fondato dai Benetton e Toscani, ha dichiarato: «Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola».

Parole che hanno fatto indignare l’assessore Scajola, così come altri esponenti politici regionali e semplici cittadini, liguri e non solo, soprattutto per la mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie delle 43 vittime del crollo del viadotto sul Polcevera.

«43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto», ha dichiarato Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi, risponde al fotografo.