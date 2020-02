Il “Festival della Vela” chiude l’Invernale West Liguria organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Sanremo. Si conclude in questo fine settimana la trentaseiesima edizione del West Liguria, campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo le precedenti tre tappe (Trophée Grimaldi, Autunno in Regata e Inverno in Regata), sabato 15 e domenica 16 febbraio sarà il “Festival della Vela” a chiudere la rassegna.

Nelle due regate finali si attendono, nelle acque del golfo della Città dei Fiori, un grande spettacolo e una lotta altrettanto accesa, considerato che le classifiche non sono ancora delineate in via decisiva e possono maturare grandi sorprese. Il trofeo sarà assegnato alla imbarcazione della classe Orc che avrà realizzato i tre migliori risultati nelle quattro tappe in calendario.

Domenica 16 febbraio, subito dopo la conclusione della regata di giornata, avrà luogo una tripla premiazione: quella di “Inverno in regata”, terza tappa del Campionato Invernale, quella del “Festival della Vela” e la premiazione dell’intero Campionato West Liguria 2019/2020. A seguire cocktail per i regatanti.