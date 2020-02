Il body dell’imperiese Davide Re all’asta delle Stelle su Charitystars per la Gigi Ghirotti Onlus

Imperia. La 15a edizione dell’asta benefica di Stelle nello Sport è online all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport. Un’iniziativa nazionale patrocinata dal Coni sostenuta dalle Federazioni Sportive oltreché le società di numerose discipline.

Si parte dalle storiche realtà del territorio ligure: Genoa, Sampdoria, Virtus Entella e Spezia Calcio e si arriva alle più importanti società di calcio italiane ed europee, alle Nazionali azzurre di Rugby, Volley, Basket e molto altro ancora. Tutti in campo al fianco di Stelle nello Sport per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus del professor Franco Henriquet nell’assistenza domiciliare e in Hospice dei malati oncologici e di SLA.

Sulla piattaforma di CharityStars, ogni settimana, sarà possibile partecipare alla possibilità di aggiudicarsi maglie e cimeli di campioni dello sport italiano e internazionale. Ma anche “esperienze” speciali come il tour guidato all’interno dello Stadio Luigi Ferraris grazie alla collaborazione di Genoa e Sampdoria.

Battesimo in questa prima settimana per l’Asta delle Stelle con due posti “Genoa Experience” in vista di Genoa-Parma di sabato 7 marzo alle 15 e la maglia blucerchiata originale e autografata di Manolo Gabbiadini. Da Spezia arriva la maglia di Simone Scuffet, portiere che sta disputando un campionato di altissimo livello. Dal mondo dell’atletica leggera arriva il body di Davide Re, primo italiano a scendere sotto i 45’’ nei 400 metri. Lo sportivo ligure del 2019 premiato da Regione Liguria ha donato il suo cimelio a Stelle nello Sport che lo premiò nel lontano 2010, agli albori di una carriera davvero eccezionale. All’asta anche la Maglia della Nazionale di Rugby, autografata da numerosi azzurri (tra loro il genovese Tommaso Castello).

Le aste proseguiranno, ogni 7 giorni, fino a fine Maggio, ovvero fino alla conclusione della 21° edizione di Stelle nello Sport con la grande Festa dello sport finale al Porto Antico di Genova (22-23-24 maggio).

Tante sono le adesioni che stanno arrivando, giorno dopo giorno. Ad oggi ecco chi sarà protagonista delle nostre Aste, oltre a tutti i giocatori di Genoa e Sampdoria e i migliori di Spezia e Virtus Entella. Dal mondo del calcio anche Mandzukic, Pazzini, Chiellini, Silvestre, Floccari. Poi un completo della Nazionale italiana di calcio (taglia bambino) autografato da Roberto Mancini.

Dal mondo dello sport, ecco il cimelio delle gemelle Asia e Alice D’Amato (ginnastica), il Costume originale di Fabio Scozzoli (nuoto), le polo Italia di Tania Di Mario e Giulia Emmolo (pallanuoto), la maglia del Modena Volley di Salvatore Totò Rossini (pallavolo), i cimeli di due grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo (la cuffia del’oro agli Europei Glasgow 2019) e Giancarlo Masini (la Polo Italia ufficiale di Handbike). E ancora la maglia Italia ufficiale di Vanessa Landi (tiro con l’arco)… e molto altro ancora.

