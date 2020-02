Escursionismo, 32 nuovi percorsi in Liguria: 8 in provincia di Imperia per circa 34.5 km

Imperia. Approvato il sesto aggiornamento della “Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria”. Apportati 32 nuovi percorsi per 141,3 chilometri. La Liguria arriva al totale di 783 percorsi per 4.546 chilometri. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Escursionismo, Stefano Mai.

«Proseguiamo con questa importantissima operazione di aggiornamento della Carta inventario per censire tutti i sentieri della nostra regione – spiega l’assessore Mai -. Oggigiorno l’escursionismo è un settore in forte espansione. Rappresenta un’importante risorsa economica in termini turistici ma anche un fondamentale presidio per l’ambiente e il territorio».

«Sono molto contento che la Liguria possa vantare oltre 4mila e 500 chilometri di sentieri ufficialmente censiti da Regione. Attraversare il nostro “mare verde” è meraviglioso. Si può godere di paesaggi unici, di aria buona e si possono scoprire le nostre valli, con le loro tradizioni e i prodotti tipici. L’escursionismo oggi rappresenta un indotto economico diffuso che permette anche ai piccoli centri abitati liguri di avere importanti ricadute economiche, inoltre è il modo più sano di scoprire la Liguria e tutte le sue ricchezze» – dichiara.

I Comuni interessati con i relativi percorsi sono:

Provincia di Genova 12 percorsi per circa 35,7 km

Avegno (1), Borzonasca (2), Campomorone (1), Neirone (2), Santo Stefano d’Aveto (1), Ente Parco di Portofino (5)

Provincia di Imperia 8 percorsi per circa 34.5 km

Apricale (2), Pigna (2), Sanremo (1), Triora (1) Seborga (2),

Provincia di La Spezia 11 percorsi per circa 49.7 km

Bolano (2), Bonassola (3), Calice al Cornoviglio (2), Follo (2), Maissana (1), Varese Ligure (1),

Provincia di Savona 1 percorso per circa 21.4 km

Bardineto (1)