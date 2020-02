Sanremo. Dopo lo strepitoso successo sulle note house del dj internazionale Benny Benassi, il Victory Morgana Bay presenta l’ultimo appuntamento di questa incredibile settimana-evento.

Sabato 8 febbraio dinner, music & show (dalle 20 con cena alla carta) + Closing Party the Secret (Party Night alle 00.30).

Come per le passate edizioni il Victory Morgana Bay è stato scenario di importanti happening, proponendo indimenticabili serate. Tanti sono stati gli eventi che hanno visto volti noti del jet set nazionale e internazionale, con ospiti a sorpresa della kermesse che si sono proposti in desiderati live, in una cornice impreziosita dalla presenza di tante celebrità.

Ogni appuntamento è stato aperto sin ora con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali sono seguiti gli imperdibili Parties Night, che hanno fatto ballare sino all’alba.

Programma Closing Party: alle 20 Cena alla carta, musica & show per gustare al meglio il ricco menù proposto dalla carta dalla brigata del Victory Morgana Bay, alle 00.30 party night con special guest Dj Samule Sartisi e Carlotta Voice Savorelli.

Official Resident Djs: Andrea Mazzia – Stefano Riva

Main Vocal Show: Andreino Voice – Lorenzo Casalino

Exclusive Entertainment: Sturdust Show

Tech support, Lightshow & Visual Art: Pico Service

Management: MasMovida, Andreino Voice, Mood.marketing, Liguria Glam, Victory Event

Special Thanks: Slide, WeCanDance, Luca Scaglioni, Rivieragency,

Event Partners: Grey Goose Vodka, Redbull, Amer Yachts, Campari

Champagne Pommery, Zacapa Rum, The Patron, Peugeot Grandi Auto

Victory Morgana Bay – Cocktail Bar, fine Sushi & Mediterranean Restaurant.

Valet Parking, Narghilè & Shisha by Hookar Star Saint Tropez, free wi-fi, sea view.