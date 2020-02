Coronavirus, venti persone infettate in Liguria. Toti: «Livello di contagio basso»

Genova. «Siamo su livello di contagio abbastanza basso e soprattutto tracciato e questo mi rasserena». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dalla Sala Trasparenza di Genova. Sono venti le persone che hanno contratto il coronavirus in Liguria, una in più di ieri. Tre i tamponi effettuati per i quali si attende un responso. Nessuno dei pazienti è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino. Segno che i casi non sono gravi. «Bisogna prendere molto attentamente il virus, ma si guarisce».

In tutta la Liguria sono 514 le persone in sorveglianza attiva.

«La decisione sull’apertura delle scuole arriverà probabilmente domenica a metà pomeriggio – fa sapere Toti -. E potrebbe essere diversa dalla decisione per la riapertura dell’Università o per altri provvedimenti».