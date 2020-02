Coronavirus, rientra allarme a Diano Marina: il trentenne cinese ha l’influenza

Diano Marina. Ha l’influenza il trentenne cinese ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale Borea di Sanremo per uno stato febbrile e sintomi respiratori. La conferma arriva da Alisa dopo gli esami e gli accertamenti compiuti sul paziente che questa mattina ha chiamato spontaneamente il 112, visto che circa 18 giorni fa era rientrato dalla Cina.

Al momento, in Liguria, non si registra alcun caso di infezione da coronavirus.

Aumentano invece i casi di contagio nel nord Italia: saliti a 36 in Lombardia e 9 in Veneto. Fino ad ora sono due le vittime accertate: una donna di Casalpusterlengo (Lodi) di 76 anni e un uomo di 78 anni a Padova.