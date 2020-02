Coronavirus, residente a Diano Marina tornato dalla Cina chiede di sottoporsi a protocollo Asl

Diano Marina. Un cittadino cinese residente a Diano Marina stamani ha chiamato il 112 per chiedere di essere sottoposto al protocollo della Regione Liguria in merito al coronavirus. Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe rientrato in Liguria una ventina di giorni fa, dopo essere stato in Cina. Ha la febbre ed è stato portato in ospedale a Sanremo nel reparto di malattie infettive dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Secondo fonti sanitarie, dovrebbe trattarsi di una banale influenza, ma per precauzione è stato attivato il protocollo.

Dopo il diffondersi delle notizie dei casi in Lombardia e Veneto, l’uomo ha chiesto l’intervento sanitario.