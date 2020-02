Bordighera. Capsule cialde o caffè in grani, espresso, decaffeinato, ginseng, tè e altro ancora: tutto quello che serve per un caffè come al bar, ma comodamente a casa, si trova da oggi all’interno del Tobacco Center di Giulia Bardone e Angelo Serianni Anzalone, al civico 55 di via Vittorio Emanuele II.

E’ stato inaugurato nel pomeriggio, nella tabaccheria-edicola, il corner Tutto Capsule dedicato all’universo del caffè. Un servizio che i due giovani titolari hanno voluto inserire nella propria attività, per proporre ai clienti e a tutti i cittadini e visitatori di Bordighera un prodotto che in città mancava.

di 12 Galleria fotografica Inaugurato il corner di Tutto Capsule al Tobacco Center di Bordighera









Da Tobacco Center si potranno trovare in vendita le capsule originali e compatibili di marche come Lavazza, Bialetti, Nescafè, Crema & Gusto, A Modo Mio e Caffè Borbone. E non solo: il corner potrà via via essere ampliato in base alle esigenze dei clienti.