Autostrade, Lega: «Pronti a votare mozione per revoca concessione ad Aspi ma anche stop a pedaggi in Liguria»

Genova. «I consiglieri della Lega in Regione Liguria sono pronti a votare a favore della mozione, annunciata ieri dal M5S, per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia se il documento sarà condiviso con noi». Lo ha annunciato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

«Allo stesso tempo – ha aggiunto Senarega – abbiamo intenzione di presentare un ordine del giorno per lo stop dei pedaggi autostradali su tutta la Liguria. Staremo a vedere se il Pd e il M5S liguri voteranno a favore e se le stesse forze politiche, attualmente al Governo a Roma, si impegneranno davvero per concretizzare la nostra proposta di buonsenso. Oppure se faranno solo tante parole da campagna elettorale e pochi fatti, senza poi concludere nulla come al solito.

I cittadini liguri ne hanno diritto, visti e considerati i forti disagi che sono ancora costretti a subìre a seguito della tragedia del crollo del Ponte Morandi e dei numerosi cantieri infiniti ancora presenti sulle tratte da Ventimiglia a Sarzana. I Comuni sul nostro territorio non possono continuare a essere penalizzati da questa inaccettabile situazione» – dichiara Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.