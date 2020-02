Associazione Piccoli cuori, una mostra fotografica nel giorno della Giornata mondiale delle cardiopatie

Genova. Dopo l’inaugurazione e il successo di Vercelli, in attesa dell’inaugurazione della nuova sede di Sanremo presso i locali dell’Asd di Via Volta, l’Associazione Piccoli Cuori è lieta di presentare a Genova la mostra fotografica nata per raccontare una realtà ancora poco conosciuta, quella di chi nasce con una cardiopatia congenita.

Scatti fotografici che testimoniano che a volte dentro ad un semplice bambino si può nascondere il cuore impavido di un leone e nell’apparente fragilità di un adulto può esserci la forza di chi è nato guerriero.

La mostra si terrà il 14 febbraio, Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite.

Le fotografie sono di Aina Rigazio. Ma mostra è patrocinata da Città Metropolitana Genova, Regione Liguria, ASL3, Istituto Giannina Gaslini, CDO Liguria e sponsorizzata da Gabor Group , SkyMedicale e Banca Carige