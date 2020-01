Ventimiglia, i Lions organizzano un convegno sulla cultura della donazione degli organi

Ventimiglia. Sabato 18 gennaio, alle 16, presso la Biblioteca Aprosiana (Chiostro S. Agostino) il Lions Club di Ventimiglia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.) ha organizzato il convegno pubblico dal titolo “La cultura della donazione degli organi: tra etica, scienza e norme”.

Il convegno è patrocinato dall’Ordine dei Medici della Provincia d’Imperia e dall’Amministrazione Comunale di Ventimiglia. All’incontro parteciperà S.E. mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo che relazionerà sull’etica della donazione.

La relazione scientifica principale sarà tenuta dal professore Andrea Castiglione Gianelli, che tratterà della normativa italiana, protocollo e adempimenti medico/sanitari precedenti espianto organi. Il medico è anche docente universitario e lavora all’ospedale San Martino di Genova dove riveste l’importante incarico di coordinatore regionale del centro trapianti.

Tra i vari organismi che si occupano a vario titolo della donazione degli organi si segnala l’adesione del Past Governatore Lions Gianmario Moretti, presidente la Fondazione Lions “Banca degli Occhi”, che ha sede all’ospedale universitario San Martino di Genova e che si occupa di favorire la donazione di cornee e la loro conservazione.

Parteciperanno inoltre i rappresentanti provinciali e regionali dell’Associazione Italiana Donazione Organi (A.I.D.O.) e dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (A.D.M.O.) guidati dal loro presidente Bruno Battistin, della Federazione Italiana Donatori Sangue (F.I.D.A.S.). Gli assessori comunali di Ventimiglia Tiziana Panetta e Mabel Riolfo relazioneranno invece su aspetti amministrativi della manifestazione della volontà alla donazione in vita.

L’incontro e il dibattito che seguirà sarà moderato dalla sociologa, professoressa associata e docente universitaria Beba Molinari, socia del Lions Club Ventimiglia. Presenzierà l’assessore regionale delegato alla Sanità Sonia Viale.

Il convegno s’inquadra in una serie di conferenze pubbliche di rilevanza sociale che il Lions Club Ventimiglia organizzerà anche nei mesi di febbraio (6 febbraio alle 17,30 – Forte dell’Annunziata), dove verranno trattate le procedure del c.d. “Codice Rosso” in caso di violenza di genere e nel mese di marzo (7 marzo alle 16 – Biblioteca Aprosiana) sull’impegno delle donne in politica. Si tratta di un contributo che il Lions Club Ventimiglia offre al concetto di “cittadinanza attiva”, dove mette a disposizione le proprie competenze a servizio della Comunità e delle Istituzioni che la rappresentano.

