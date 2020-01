Sanremo, le “sardine ponentine” convocano l’assemblea generale

Sanremo. Il movimento delle “sardine ponentine” non si ferma e fa il punto della situazione. Dopo la manifestazione dello scorso 6 dicembre in piazza Colombo dove si erano contate centinaia di persone (1000 per gli organizzatori, 300 per la questura), è la volta di un’assemblea generale. Questa si svolgerà il prossimo 18 gennaio (sabato) alle 17 nelle sale della Federazione Operaia di via Corradi.

Ecco come si definiscono le sardine ponentine: «Questo gruppo è stato creato per esprimere solidarietà e partecipazione alle tante persone che si sono aggregate in piazza, per ora Bologna e Modena, per contrastare il proliferare delle fake news e dei discorsi d’odio, di cui i portavoce sono Salvini e Meloni. Per dire:” No, noi non siamo come voi!” Difendere la nostra storia e la nostra eredità antifascista è un atto trasversale, senza alcuna connotazione politica. Cittadini liberi che vogliono riprendersi la propria libertà di pensiero e non vogliono più essere accostati a odio, razzismo, analfabetismo funzionale e di ritorno, stufi di leggere e sentire fake news , mistificazioni della realtà. Poter parlare ed esprimere la propria disapprovazione senza essere etichettati. Perché anche nella Liguria di Ponente c’è vita. Perché noi ci siamo, al di là delle nostre convinzioni politiche. Per difendere la nostra Costituzione, i nostri valori e il nostro futuro».