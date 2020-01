Sanremo, il Casinò ospita la competizione “La pizza è musica”

Sanremo. Al Teatro dell’Opera del Casinò il 23 gennaio dalle 10 andrà in scena la competizione nazionale “La pizza è musica”, valevole per la finale della competizione “L’Italia in una pizza”.

Alla premiazione saranno presenti l’assessore Gianni Berrino e le autorità della provincia. Il presentatore dell’evento sarà lo showman Gianni Rossi.

La manifestazione è a scopo benefico, verrà infatti organizzata una raccolta fondi per Unicef Fidas e Croce D’Oro. L’iscrizione alla gara è gratuita con offerta libera.

Sono previste le performance dei professionisti Alessandro Servidio, chef vincitore degli Italiano Tv Awards, Giuseppe Colletti, chef dei vips, Gabriele Gianotti, campione italiano Api, e Christian De Rosa, campione del mondo di piazza freestyle. Ingresso gratuito con con assaggio e degustazione pizze.