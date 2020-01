Sanremo, bene i saldi anche senza francesi. Negozi del centro preferiti a The Mall

Sanremo. A poche ore dall’avvio dei saldi invernali, la Città dei Fiori appare già relativamente gremita di potenziali clienti. Parecchi, già stamattina, erano nelle vie centrali con i sacchetti colmi di acquisti e altrettanti si preparavano allo shopping selvaggio. Per ora molti di loro sono turisti italiani (per lo più dal Piemonte) ma sembrano ancora latitare gli acquirenti provenienti dalla vicina Francia.

A farla da padrone nelle compere sono i capi di abbigliamento, con le calzature femminili a tirare la volata, per una spesa media che si aggira sui 150 euro a persona. Non tutti, tra gli intervistati, sanno di The Mall, il nuovo outlet del lusso che ha aperto in battenti in Valle Armea. E tra quelli che ne sono a conoscenza, la maggioranza sembra scegliere il centro città per andare a caccia del prezzo più conveniente.

Anche quelli che desiderano andare a fare un giro nel centro commerciale fuori città, ne esprimono le volontà quando in mano hanno già un bel po’ di sacchetti con i loghi dei negozi della “vasca” e dintorni. Insomma, saldi e sole splendente stanno aiutando a far girare l’economia e a far dimenticare, almeno per qualche giorno, le disavventure di un Ponente difficile, quanto non mai, da raggiungere.

(Nel videoservizio le interviste)