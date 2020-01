Progetto “Fisco&Scuola”, al via incontri all’istituto Montale di Bordighera e al Fermi-Polo di Ventimiglia

Ventimiglia. Presso gli istituti “E. Montale” di Bordighera e “Fermi-Polo” di Ventimiglia a breve prenderà il via il progetto “Fisco & Scuola”, collegato alle attività di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, e che l’Agenzia delle Entrate propone alle scuole della Liguria.

“Fisco & Scuola” è un programma di educazione fiscale che ha l’obiettivo di rafforzare sempre di più il rapporto tra la scuola ed il fisco utilizzando gli strumenti didattici più diffusi in campo scolastico. Per i promotori del progetto, è fondamentale far crescere la consapevolezza dei principi e delle regole che sottostanno al pagamento delle tasse; pertanto è necessario intraprendere percorsi di sensibilizzazione e di riflessione sulle regole della convivenza civile e sui danni prodotti dall’evasione fiscale sull’intera comunità.

Gli insegnanti di riferimento del progetto, la professoressa Maria Di Lorenzo, il professor Maurizio Pennacchio, docenti di Economia aziendale, e la professoressa Maria Grazia Cristofori, docente di Relazioni internazionali, hanno invitato Francesca Folcia, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Sanremo e referente del progetto “Fisco & Scuola” per la provincia di Imperia, a tenere un seminario per gli allievi del triennio delle sezioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Amministrazione Finanza e Marketing.

Giovedì 30 gennaio a Ventimiglia nel plesso del “Fermi-Polo”, e lunedì 3 febbraio a Bordighera nel plesso del “Montale”, Folcia parlerà agli studenti di evasione e di elusione fiscale, due tematiche molto attuali, trattate quotidianamente dal mondo dell’economia e della politica e dai mass media, ma non sempre affrontate a scuola.

La dirigente scolastica, Antonella Costanza, si complimenta per la validità dell’iniziativa e la sostiene con forza, visti anche i riscontri positivi dell’anno passato quando gli allievi dell’Istituto avevano già avuto modo di incontrare la dottoressa Folcia e ne avevano apprezzato molto l’intervento sul funzionamento dell’Anagrafe tributaria e l’evasione fiscale, dimostrando attiva partecipazione e vivo interesse per la trattazione di temi che vanno ad approfondire i programmi delle materie d’indirizzo del loro percorso scolastico.