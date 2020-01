“Possibile contaminazione microbiologica”, anche i Penny Market dell’Imperiese richiamano i tortelloni

Imperia. Anche i Pennyy Market della provincia di Imperia sono alle prese da alcune ore con il ritiro dei lotti di tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta per una possibile contaminazione microbiologica. Il tipo di pasta in questione, è prodotta per Penny Market in provincia di Bergamo.

Il prodotto interessato è venduto in buste da 1 kg con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza 09/02/2020. Penny Market rende noto che sono interessati dal richiamo i discount di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia.