Nel cuore di Sanremo apre la trattoria “Sapori di casa”

Sanremo. Una cucina tradizionale mediterranea per enfatizzare i prodotti della Liguria. Inaugurerà sabato 18 gennaio nel pieno centro di Sanremo, in piazza Sardi 5, il ristorante “Trattoria sapori di casa”.

Si tratta di un concetto di ristorante semplice, casalingo e tradizionale nato per offrire una cucina mediterranea che enfatizzi i prodotti tipici della Liguria. «Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera e la cucina del classico ristorante di una volta, proponendo i sapori dei piatti della nonna» – dichiarano Donatella e Roberto.

Il menù è, infatti, ricco di piatti della tradizione ligure, affiancati da nuove proposte gastronomiche.

«Nei nostri antipasti spicca il brandacujun tradizionale ligure, tra i secondi il pescato del giorno accompagnato da verdure a chilometri zero e una vasta scelta i dolci fatti della casa – affermano

Donatella e Roberto – ma il nostro vero punto di forza è la pasta fresca fatta in casa da noi».

Atmosfera accogliente e cura dei dettagli, caratterizzano gli ambienti, il locale si presenta con circa

50 posti, in bella mostra una selezionata scelta di vini. “Cucina è poesia” è la filosofia de i “Sapori di casa”, che vuole essere il ristorante non soltanto destinato ai turisti, ma anche alle famiglie e lavoratori di Sanremo.

«Saremo aperti sia a pranzo che a cena – concludono Donatella e Roberto – così che la nostra clientela possa gustarsi un piatto veloce e di qualità a pranzo e godersi una cena tranquilla di sera».

Per maggiori informazioni o per prenotare un tavolo in anteprima è possibile consultare il sito

www.saporidicasatrattoria.it