Linea Cuneo-Limone-Ventimiglia, l’Associazione Giuseppe Biancheri a Toti: «Ponente ligure rischia l’isolamento con il Piemonte»

Ventimiglia. É stato ospite ieri nella città di confine il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Nel corso della giornata, il governatore si è recato in visita al nuovo porto turistico cittadino, che sarà inaugurato il prossimo luglio, e parlando del Ponente ha dichiarato: «Ventimiglia e tutto il territorio imperiese sono una grande risorsa: questo è un territorio non solo di confine, ma anche di cerniera per l’ingresso in Liguria e nel Paese di capitali, idee e risorse anche dall’estero».

Ma qualcosa di questa visita non è andata già all’Associazione Giuseppe Biancheri che sulla propria pagina Facebook scrive: «Ci permettiamo di regalare al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il libro “La ferrovia delle meraviglie. Cuneo-Nizza-Ventimiglia, in treno e a piedi nella Valle Roja fra l’Italia e la Francia” di Albano Marcarini.

Gli consentirà di conoscere una vecchia linea ferroviaria voluta tanti anni fa da un grande Presidente della Camera, cittadino ventimigliese. Lui si impegnò tutta la vita per poter realizzare questo suo sogno.

Lei presidente Toti durante la sua visita istituzionale in città non ha trovato il tempo di citarla. Peccato, le ricordiamo umilmente che il Ponente ligure rischia ogni giorno l’isolamento con il Piemonte e che questa linea ferroviaria rappresenta una infrastruttura vitale».