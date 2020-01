Sanremo. Dopo la sosta natalizia la Sanremese torna a calcare il Comunale con la voglia e il dovere di vincere per cercare di riprendere il primo posto in campionato. L’avversaria è l’ostica Caronnese, con cui i padroni di casa, nella prima partita del campionato, pareggiarono 3-3 in Lombardia. I rossoblù sono tra l’altro a soli 3 punti dai Matuziani. Nei convocati di mister Ascoli figurano i tre nuovi acquisti del mercato di riparazione: il difensore Ponzio, il centrocampista Maroni e l’attaccante ex Trastevere De Julis.

La partita viene tra l’altro trasmessa in chiaro e in diretta da Sportitalia, famoso canale di informazione sportiva nazionale.

Nei primi minuti la Sanremese si rende subito pericolosa e al 7′ gli ospiti, dopo un colpo di testa a botta sicura di Colombi su calcio d’angolo, si salvano miracolosamente con l’intervento provvidenziale del difensore Curci.

Dopo una fase molto confusa, contraddistinta da molti errori di costruzione, la Caronnese trova il vantaggio al 14’ con il gol di Corno che, lasciato solo in area, approfitta di un errore di posizionamento della retroguardia biancoazzurra e di giustezza trafigge l’incolpevole Caruso, inutilmente proteso in tuffo.

La Sanremese cerca subito il pari ma la difesa ospite è molto attenta e, a differenza di molte altre uscite stagionali, il reparto d’attacco stavolta sembra non avere troppa fantasia.

Al 23’ la Caronnese sfiora addirittura il raddoppio con una punizione rasoterra di Sorrentino che esce di poco a lato.

La Sanremese, dopo alcuni minuti di scarsa brillantezza, esce fuori dalla sua metà campo, ma il gioco latita e sembra non trovare sbocchi.

Al 35’ la Sanremese va vicina al pareggio con il bomber Scalzi ma, sugli sviluppi di una mischia concitata, il campo umido fa scivolare il numero 27, danneggiando la buona esecuzione del tiro che viene murato con affanno dalla difesa rossoblù.

Al 38’ ancora Scalzi prova un assolo e scaglia un potente tiro dalla trequarti, che finisce fuori alla destra di Circio.

Al 41’ i tifosi di casa recriminano per un sospetto tocco di braccio di un difensore ospite su cross di Maggi, ma l’arbitro Vergaro di Bari lascia correre.

Al 45’ su cross di Spinosa il portiere dei rossoblù si fa trovare impreparato e Scalzi cerca di sfruttare l’errore, ma l’intervento dell’ala destra è troppo violento e colpisce lo stesso portiere Circio. Il direttore di gara ferma il gioco e comanda punizione per carica sul portiere.

Il primo tempo termina così con la Caronnese in vantaggio per 1-0. Mister Ascoli decide allora di cambiare e nella ripresa getta nella mischia subito Gagliardi e De Julis per Demontis e Colombi. I matuziani entrano in campo con maggiore piglio e spingono sull’acceleratore, tuttavia è ancora la Caronnese al 51′ a sfiorare il bersaglio con un bel destro di Putzolu, Caruso si oppone con determinazione e respinge. Sulla ripartenza biancoazzurra (un’altra volta) l’arbitro non concede il penalty ai matuziani che reclamano per una carica in area subita da Spinosa. Lo stesso numero 10, ammonito al fallo successivo, non riesce a darsi pace.

Al 60’ Spinosa effettua un pericoloso tiro-cross sul secondo palo, ma nessun compagno si presenta per la deviazione e il portiere Circio blocca la sfera.

La Sanremese ora cinge d’assedio l’area avversaria e cerca insistentemente la rete, in particolare con ottimi spunti dei neoentrati De Julis e Gagliardi. Purtroppo, però, la deviazione giusta da parte degli attaccanti di casa non arriva mai e i difensori ospiti sono sempre molto preparati sui cross e sui calci piazzati.

All’85’ problemi per il numero 15 della Caronnese, Vernocchi, entrato in campo da poco. Il classe ’98 sembra aver preso una gomitata al collo da parte di Scalzi e resta a terra. Il gioco non riprende per quasi 8 minuti. Il giocatore poi viene sostituito e l’arbitro concede un cospicuo recupero.

Al 93’ Spinosa tenta la botta dal lato dell’area di rigore avversaria, ma la sfera termina alta.

Un minuto dopo, in seguito ad una grandissima giocata di Gagliardi, Scalzi prova la conclusione sul primo palo, facile preda di Circio.

Purtroppo la rete non arriva, e al triplice fischio del direttore di gara chi festeggia è la Caronnese che porta a casa l’intera posta in palio. Con questa vittoria la squadra di Gatti aggancia in classifica proprio i matuziani e il Casale a quota 31 punti, mentre il Prato e la Lucchese, che battono rispettivamente Fossano e Chieri, si staccano rispettivamente a 4 e a 3 punti dai biancoazzurri. L’occasione del riscatto arriva subito tra una settimana, quando la Sanremese farà visita alla Fezzanese. Tutto è ancora in gioco, ma bisogna ripartire immediatamente e dare un preciso segnale al campionato e agli avversari se si vuole andare lontano e continuare a sognare.