La candidata presidente del M5S Alice Salvatore sceglie Sanremo per il primo incontro pubblico

Sanremo. Si terrà oggi alle ore 17.30 presso la sede della Federazione Operaia in via Corradi 47 il primo incontro ufficiale, aperto alla cittadinanza intera e a tutti gli attivisti e simpatizzanti pentastellati, per fare il punto sulle Regionali liguri e confrontarsi con i portavoce, della neo candidata presidente Alice Salvatore.

Scelta per essere fare da “facilitatrice” per le relazioni con associazioni e realtà locali, sarà affiancata dal consigliere regionale Marco De Ferrari e dal facilitatore per le relazioni interne Marco Mesmaeker.

Quello odierno si caratterizza per essere il primo incontro di Alice Salvatore organizzato sul territorio dopo la proclamazione dei risultati del voto su Rousseau attraverso il quale gli iscritti l’hanno scelta per il ruolo di candidata presidente di Regione Liguria per il M5S.

«L’assemblea permetterà ai cittadini di esprimere le istanze del Ponente ligure sui tanti temi di interesse (sanità, trasporti, mobilità sostenibile, infrastrutture, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico) in vista dell’elaborazione del programma politico regionale del MoVimento 5 Stelle», dichiara lo staff grillino.