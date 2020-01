Imperia, open day al liceo Amoretti e artistico

Imperia. Ultimo appuntamento per l’iniziativa “Porte aperte” al liceo Amoretti e al liceo artistico sabato 11 gennaio.

Tutti gli alunni interessati, insieme ai genitori, potranno entrare nell’istituto aperto per l’occasione, rispettivamente nella sede di piazzetta de Negri, 2 a Imperia e in via Dante Alighieri, 123 a Sanremo, per scoprire i piani di studio e le attività extra scolastiche dei percorsi liceali (Artistico, scienze umane ed economico sociale alle 15 e linguistico

alle 16,30 a Imperia; scienze umane ed economico sociale alle 15,30 a Sanremo).

Al liceo linguistico si studiano tre lingue straniere con la presenza di insegnanti madrelingua per ciascuna, la lingua latina nel biennio e c’è la possibilità sia di percorsi di apprendimento in lingua straniera per discipline non linguistiche (Clil) sia di conseguire il diploma Esabac italo-francese. La frequenza del liceo linguistico prevede anche scambi culturali e stage linguistici all’estero.

Il liceo delle scienze umane è caratterizzato dallo studio della psicologia come scienza dei processi mentali, della personalità e del comportamento, della pedagogia attenta alla formazione e all’educazione dell’uomo, della sociologia e dell’antropologia come scienze dell’evoluzione e dello sviluppo delle strutture sociali.

Questo percorso include lo studio della lingua e della cultura latina oltre alla letteratura Inglese. Il liceo delle scienze umane prevede anche l’opzione economico sociale in cui si studiano economia e diritto in tutti i cinque anni, oltre a matematica, statistica e due lingue straniere per cinque anni.

Il liceo artistico fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, oltre alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Prevede la scelta al terzo anno di uno tra sei indirizzi possibili: arti figurative, scenografia, architettura e ambiente, design, grafica e audiovisivo multimediale.

Gli alunni delle classi terze delle scuole medie di Imperia e provincia, interessati al percorso del liceo artistico, potranno inoltre partecipare all’ultima sessione tra i laboratori proposti:

Lunedì 13 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 fumetto. Gli alunni interessati dovranno iscriversi presso la segreteria didattica (tel. 0183 293710) entro due giorni dalla data del laboratorio.

L’esperienza “Porte aperte” è un momento importante per gli alunni e anche per i genitori perché è possibile acquisire informazioni direttamente dagli insegnanti e dagli alunni dell’istituto, che accompagneranno gli ospiti in percorsi informativi guidati sabato prossimo 11 gennaio. L’elenco dei laboratori.