Il TT Arma di Taggia ospita la terza prova del Gran Prix Liguria 2019-2020

Taggia. Il TT Arma di Taggia riparte alla grande in questo 2020. Domenica 12 gennaio presso il Palazzatto Palestra Ruffini di Taggia, in via Ottimo Anfossi, si terrà la terza prova del Gran Prix Liguria 2019-2020 con le seguenti modalità:

8,30 Apertura Impianto

9,00 Singolare Maschile 6a Categoria

10,30 Singolare Femminile 4a Categoria

11,00 Singolare maschile 4a Categoria

12,30 Singolare Femminile 3a Categoria

13,00 Singolare Maschile 5a Categoria

14,30 Singolare Femminile 5a Categoria

15,00 Singolare Maschile 3a Categoria

Sono previsti gironi iniziali da tre/quattro atleti (in relazione al numero di iscritti e a discrezione del giudice arbitro designato) e prosecuzione con tabellone ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei tre set su cinque. Vige l’arbitraggio obbligatorio a richiesta del G.A. Per tutto quanto non contemplato, valgono tutte le norme e regolamenti FITeT per l’attività individuale. Materiale Tecnico: 9/11 tavoli (Cornilleau 610 Competition e Joola 2000S), palline XUSHAOFA*** Plastica.

Ogni atleta potrà iscriversi alla categoria di appartenenza e a quella immediatamente superiore, tenendo conto delle classifiche individuali del 1/7/2019. Ci si potrà iscrivere entro le 23,59 di giovedì 9 gennaio.