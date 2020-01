“Il limes bizantino in Liguria: barriera o diaframma”, incontro di Stefano Costa a Ventimiglia

Ventimiglia. Proseguono in Antiquarium, all’area Archeologica di Nervia, Ventimiglia (in corso Genova 134), gli incontri del ciclo di conferenze, organizzato dal Polo Museale della Liguria dal titolo “Il confine: limite ed opportunità”.

Giovedì 23 gennaio, alle 16, il dott. Stefano Costa, funzionario archeologo della Soprintendenza della Liguria terrà l’incontro dal titolo “Il limes bizantino in Liguria: barriera o diaframma”. Alla fine dell’età romana, per un secolo, il territorio della Liguria odierna è stato parte dell’Impero d’Oriente.

La presenza bizantina ha lasciato tracce archeologiche, in particolare nelle città costiere e in alcuni centri fortificati che dovevano costituire i capisaldi del limes, il confine verso l’entroterra.

A lungo interpretato in chiave strettamente strategica e militare, il limes ligure oggi è più chiaramente visto come un’entità non unitaria, sulla base delle caratteristiche specifiche dei molti contesti archeologici indagati. L’ingresso è gratuito.