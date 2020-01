Gli appuntamenti in provincia di Imperia dell’assessore alla Sanità Sonia Viale

Imperia. Sabato 18 gennaio la vice presidente della Regione Liguria Assessore alla Sanità Sonia Viale sarà:

alle 14 all’Ospedale di Imperia in Pediatria, in occasione della donazione di erogatore di ossigeno ad alti flussi e di un nuovo cadio monitor da parte dell’Associazione sportiva dilettantistica BeneFit-TiAmo di Diano Castello

alle 15 all’Ospedale di Sanremo in Pediatria, in occasione della donazione di erogatore di ossigeno ad alti flussi da parte

dell’Associazione Old Stars Sanremo

alle 16 parteciperà al convegno “La cultura della donazione degli organi: tra etica, scienza e norme” organizzato dai Lions Clubs presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.