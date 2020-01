E’ morto Franco Mainoldi, lo storico presidente del Motor Club Ventimiglia

Ventimiglia. La scorsa settimana è venuto a mancare all’età di 80 anni, lo storico presidente del Motor Club Ventimiglia Franco Mainoldi detto “Franci”.

Il Motor Club Ventimiglia, non più attivo, è stato uno dei primi club Motociclisti della Liguria. I ragazzi del No Ducati nO Party Ventimiglia Doc ed il loro presidente Carlo De Angeli, ricordano con tanto affetto Franci e partecipano al dolore della sua famiglia.