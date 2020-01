Campionato Invernale West Liguria, buoni risultati per lo Yacht Club Sanremo

Sanremo. E’ iniziata sabato 11 gennaio la terza tappa del trentaseiesimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’“Inverno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo.

Sabato 11 gennaio, un bellissimo sole primaverile ed un vento tra i 10 e i 14 nodi proveniente da sud ovest ha permesso lo svolgimento di un bastone apprezzato da tutti i regatanti. Nella serata premiazione della seconda tappa del Campionato Invernale “Autunno in Regata” e premiazione degli atleti dello Yacht Club Sanremo che hanno ottenuto importanti risultati nel 2019, tra i quali Campionati Mondiali, Europei ed Italiani con la straordinaria presenza e partecipazione di Guido Meda. A seguire aperitivo sociale.

Domenica stesse condizioni climatiche, con un vento più leggero sempre da sud ovest che ruotava a sud, ed un percorso a bastone. Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di Ange Trasparent II, di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco). Secondo posto per Sarchiapone Fuoriserie, di Gianluigi Dubbini ( Yacht Club Sanremo) e terzo posto per Aurora, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno (Yacht Club Sanremo).

In Orc A vittoria di Ange Trasparent II su Aurora e su Tengher, lo SWAN 45 Ddi Alberto Magnani (Yacht Club Italiano). In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata Sarchiapone Fuoriserie seguito da Il Pingone di Mare III, di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo) e da Miss Kappa IV, di Marco Babando (Yacht Club Sanremo).

In classe Irc si aggiudica il primo posto Ange Trasparent II, seguita da Aurora e da Sarchiapone Fuoriserie. Nella classe Racing Club, vittoria di X-ELOR, di Alessio Marziano (Porto Maurizio Yacht Club), secondo posto per Giuba, di Giovanni Gerosa (CNAM ALASSIO) e terzo posto per OBI WAN, di Elisa Minio (Yacht Club Sanremo).

Il prossimo appuntamento con l’Inverno in regata è il 25/26 gennaio, ultimo week della terza tappa del Campionato Invernale West Liguria, con premiazione domenica 26 gennaio.