Bando per la digitalizzazione diffusa, Piana a Montalto Carpasio: «E’ una grande opportunità per le piccole aziende»

Montalto Carpasio. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato a Montalto Carpasio alla prima tappa del percorso informativo di Regione Liguria sui bandi destinati alle microimprese dell’entroterra per sostenere un progetto di digitalizzazione diffusa contribuendo all’acquisto di hardware, sofware, brevetti e di consulenze.

«Il futuro dell’impresa – dichiara il presidente – è ormai intrecciato con un aggiornamento continuo in campo digitale e la connessione in rete è una condizione fondamentale, soprattutto per il futuro delle piccole aziende liguri».

Secondo Piana, «questo progetto aprirà nuovi scenari alla microimpresa, anche quella domestica, che potrà esportare e proporre nella rete digitale i propri prodotti e i propri servizi. Si tratta di una opportunità di grande importanza – aggiunge – per superare decennali ritardi e mettere in pista, una pista virtuale ma estremamente reale, piccole aziende che, dal nostro entroterra più remoto, raggiungeranno con un click il centro del mercato globale».

Oggi pomeriggio il presidente si trasferirà a Airole per partecipare all’incontro pubblico di illustrazione dei bandi alle imprese locali, domani mattina terza e ultima tappa a Borgomaro.

All’illustrazione dei bandi partecipano i sindaci di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, di Airole, Maurizio Odoero, e di Borgomaro, Massimiliano Mela, insieme ai sindaci di tutto il comprensorio.