Arresto ex consigliera Gina Cetrone, Cambiamo! Liguria: «Da M5s fake news. Danno di immagine dovrà essere risarcito»

Roma. «Il Movimento 5 Stelle non sa più a cosa attaccarsi e decide di ricorrere alle fake news. Gina Cetrone, ex consigliera del Lazio arrestata oggi per estorsione, non solo non ha alcun ruolo in Cambiamo! ma non è neppure iscritta al nostro partito. Le dichiarazioni di Alice Salvatore e di altri esponenti 5 Stelle, che evidentemente non si sono premurati di verificare notizie o prendere atto di smentite prima di attaccare, sono dunque false e stucchevoli». Lo dichiarano in una nota i rappresentanti di Cambiamo! Liguria.

«Non c’è alcuna ‘commistione politica/affaristico/mafiosa’ nel partito di Giovanni Toti, come la Salvatore vuole denunciare con le sue improvvide esternazioni. Siamo di fronte ad una strumentalizzazione che travalica il normale scontro politico e provoca un danno di immagine che dovrà essere risarcito. Il comitato ligure di Cambiamo!, così come il partito nazionale, farà rispettare la propria immagine anche nelle sedi legali» – concludono.