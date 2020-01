Alessandro Piana su infrastrutture ma anche di strategie della Lega per la formazione delle liste regionali

Sanremo. «La Armo-Cantarana? Permetterebbe un collegamento più lineare tra Liguria e Piemonte, quindi ben venga e complimenti alle Camere di Commercio per averlo riproposto. Tuttavia, inizialmente prevedeva un certo tipo di tracciato, oggi il ministero ha inserito 4 piccole gallerie e 4 viadotti rispetto alla galleria unica progettata inizialmente e questa modifica ha suscitato qualche perplessità da parte dei sindaci che, invece, andrebbero ascoltati perché sono gli attori principali del territorio».

Il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ospite dei nostri studi per il caffè pomeridiano parla di infrastrutture.

«Già oggi la Statale 28 non regge più il traffico veicolare, esiste il rischio che tra Pontedassio e lo svincolo di Imperia est si crei un vero e proprio collo di bottiglia», precisa Piana. «Anche perché – aggiunge il presidente del consiglio regionale – da Pontedassio verso le valli c’è il top di gamma a livello ligure se non a livello nazionale del comprato agroalimentare, quindi dobbiamo titolare le aziende e i posti di lavoro progettando opere che tutelino la nostra economia. Dovremmo risolvere anche l’annoso problema del collettamento delle acque reflue dei frantoi, come ci chiede l’Unione Industriali».

A proposto di economia, Alessandro Piana ha in calendario tra una sere di appuntamenti, il 30 gennaio ad Airole e Montalto, il 31 a Borgomaro, insieme all’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Benveduti per parlare di strategie di sostegno in favore delle microimprese.

Sul versante politico Piana ha parlato del lavoro che vede impegnato il Carroccio nell’allestimento delle liste in vista delle prossime elezioni regionali.