Ventimiglia, l’assessore regionale Scajola consegna 100 attestati ai frontalieri che hanno frequentato il corso di francese

Ventimiglia. Domenica 15 dicembre alle 10.30 l’assessore regionale Marco Scajola, insieme ai sindaci del comprensorio intemelio e i rappresentanti della F.A.I, sarà a Ventimiglia, presso la sede dell’Associazione, per consegnare circa 100 attestati ai lavoratori frontalieri che hanno frequentato il corso di francese.

Un’intervento formativo che la Regione Liguria ha sostenuto perché fondamentale: sono circa 7.000 i liguri che, soprattutto del ponente ligure, ogni giorno si recano nella vicina Francia e a Montecarlo per lavorare. Sul totale dei lavoratori frontalieri il 65% risiede nel comune di Ventimiglia, il 20% nei comuni di Vallecrosia, Bordighera e Sanremo.

«E’ importante sostenere queste persone – afferma l’assessore Scajola – che ogni giorno affrontano diversi problemi per recarsi al lavoro all’estero. Durante la campagna elettorale del 2015 avevamo preso un impegno preciso, affinché fosse creata una delega specifica per affrontare le questioni più importanti e delicate che li riguardano e Regione Liguria si dotasse finalmente di una legge specifica che riconoscesse il loro ruolo, con un adeguato sostegno».

«Tutto ciò – sottolinea l’assessore regionale – è stato mantenuto e finalmente i lavoratori frontalieri potranno essere seguiti al meglio dalle istituzioni locali. Domenica consegneremo insieme ai sindaci ed ai rappresentanti dell’associazione del F.A.I. gli attestati a chi ha frequentato il corso di francese, finanziato dalla Regione Liguria, fondamentale per consentire a queste persone di lavorare al meglio, in sicurezza e non aver quindi problemi e difficoltà nell’esercitare il proprio mestiere in Francia e a Montecarlo». «Il corso – conclude Scajola – andrà avanti anche l’anno prossimo e stiamo studiando ulteriori iniziative per aiutare e sostenere i nostri lavoratori».